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На юриста заборонять навчатися заочно – комітет схвалив концепцію реформи юридичної освіти

13:53, 24 лютого 2025
Юридичний фах не можна буде отримати заочно – комітет Верховної Ради схвалив концепцію законопроекту про реформу правничої освіти.
На юриста заборонять навчатися заочно – комітет схвалив концепцію реформи юридичної освіти
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Отримати вищу юридичну освіту не можна буде заочно. Відповідні пропозиції містить проект Концепції законопроекту про вищу юридичну освіту та первинний доступ до правничої професії, який схвалили у Комітеті Верховної Ради з питань правової політики.

Також, як писала «Судово-юридична газета», передбачено увести заборону підготовки правників в навчальних закладах МВС, СБУ, вищих військових навчальних закладах. Як вказують автори концепції, відмова від підготовки здобувачів зі спеціальності «Право» закладами МВС та іншими закладами зі специфічними умовами навчання дасть можливість скоротити витрати коштів з державного бюджету і зробить більш складним відтік кадрів з органів правопорядку, зокрема, поліцейських.

Вочевидь, мається на увазі, що з дипломом закладу МВС чи іншого відомчого особа просто не зможе потім стати, до прикладу, адвокатом.

Співголовами робочої групи з питань реформування юридичної освіти виступили народні депутати Микола Стефанчук та Юлія Гришина

Відповідно до Концепції реформи юридичної освіти:

  • здобуття вищої юридичної (правничої) освіти відбувається виключно за правничою спеціальністю, що відповідає спеціальності 0421 Law Міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F 2013;
  • підготовку правників не можуть здійснювати заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання чи вищі військові навчальні заклади;
  • ступінь магістра за правничою спеціальністю здобувається на основі повної загальної середньої освіти;
  • підготовка здобувачів освіти за правничою спеціальністю в системі фахової передвищої освіти та за рівнями молодшого бакалавра та бакалавра не здійснюється
  • організація навчання здобувачів вищої освіти за заочною формою здобуття освіти з правничої спеціальності реорганізовується на підготовку за змішаною формою навчання (очною та дистанційною), що передбачає проведення навчальних занять та практичної підготовки в обсязі не менше половини від загального обсягу навчальних занять та практичної підготовки для очної форми здобуття вищої освіти відповідно до освітньої програми
  • здобуття вищої юридичної (правничої) освіти здійснюється у закладах вищої освіти державної форми власності, які належать до сфери управління МОН або у закладах вищої освіти приватної форми власності.
  • посилення впливу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за результатами здобуття вищої освіти ступеня магістра за правничою спеціальністю на результати зовнішнього оцінювання якості освітніх програм з права;
  • запровадження тестування загальних навчальних компетентностей із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання при вступі для здобуття ступеня магістра за правничою спеціальністю як альтернативи зовнішнього незалежного оцінювання з математики;
  • створення сприятливих умов для залучення до викладання викладачів з іноземних правничих шкіл тощо.

Нагадаємо, що заходи стосовно «підтримки зусиль» у реформі юридичної освіти також згадувалися у звітах Державної судової адміністрації за результатами виконання донорської програми USAID «Справедливість для всіх».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України юрист освіта

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