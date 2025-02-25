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Українцям пояснили, як підтвердити стаж, якщо трудова книжка знаходиться на тимчасово окупованій території

07:54, 25 лютого 2025
У Пенсійному фонді зазначили, якщо підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території, можливо  підтвердити пільговий стаж не тільки довідками, які свідчать про  особливий характер роботи, а й за даними з реєстру застрахованих осіб.
Українцям пояснили, як підтвердити стаж, якщо трудова книжка знаходиться на тимчасово окупованій території
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, як особі підтвердити стаж, якщо її трудова книжка знаходиться на тимчасово окупованій території.

«З 01.01.2004 стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку. До 2004 року — за записами у трудовій книжці», - повідомили у ПФ.

У разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в ній немає необхідної інформації або містяться неправильні чи неточні дані про періоди роботи, для підтвердження стажу приймаються виписки або довідки установ, організацій, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній передбачено підтвердження стажу, зокрема, показами свідків. У такий спосіб це можливо, зокрема, якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій РФ території України або їх майно пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій.

Відповідно до зазначеного Порядку, якщо підприємство знаходиться на тимчасово окупованій території, можливо  підтвердити пільговий стаж не тільки довідками, які свідчать про  особливий характер роботи, а й за даними з реєстру застрахованих осіб.

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