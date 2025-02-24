Верхолази ДСНС ліквідовують осередки тління на ЧАЕС – фото

У ДСНС вказують, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається без змін.

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У ДСНС повідомили про наслідки російського удару по об’єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС. Так, станом на 24 лютого верхолази-рятувальники проводять часткове розкриття конструкції та ліквідацію осередків тління.

За допомогою дронів з тепловізором здійснюється постійний аеромоніторинг, також додатково ведеться моніторинг за допомогою ручних тепловізорів.

У ДСНС вказують, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається без змін.

«Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі не зафіксовано – загрози населенню немає», - наголосили там.

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