В 176 домов Киева вернули тепло после аварии

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сообщило, что устранило повреждение на теплосети на проспекте Академика Глушкова.
Там отметили, что по состоянию на утро 25 февраля возобновлена подача теплоносителя во все отключенные здания: 176 жилых домов, 2 медицинских и 18 учебных заведений.
«Районные жилищные организации работали ночью, чтобы не допустить аварийных случаев на домовых системах теплоснабжения», - говорится в сообщении.
Управители жилых домов обеспечивают циркуляцию теплоносителя во внутридомовых системах для подачи отопления в квартиры.
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