В 176 домов Киева вернули тепло после аварии

В столице устранили повреждение теплосети на проспекте Академика Глушкова.

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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сообщило, что устранило повреждение на теплосети на проспекте Академика Глушкова.

Там отметили, что по состоянию на утро 25 февраля возобновлена ​​подача теплоносителя во все отключенные здания: 176 жилых домов, 2 медицинских и 18 учебных заведений.

«Районные жилищные организации работали ночью, чтобы не допустить аварийных случаев на домовых системах теплоснабжения», - говорится в сообщении.

Управители жилых домов обеспечивают циркуляцию теплоносителя во внутридомовых системах для подачи отопления в квартиры.

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