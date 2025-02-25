Задержали злоумышленника, который обманул граждан на 900 тыс грн, выдавая фейковые удостоверения о службе в войсках

Мошенник выдавал фейковые удостоверения о принадлежности к военным формированиям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему уроженцу Днепропетровщины в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый в течение 2024 года реализовал мошенническую схему завладения почти 900 тыс. грн граждан. Уверял, что деньги, полученные от мужчин, являются благотворительными взносами на нужды одного из добровольческих батальонов системы обороны.

«В свою очередь, фигурант за эти средства якобы устраивал «клиентов» в это, а также иное подразделение, выдавая при этом фиктивные удостоверения о несении службы исключительно в тылу на разных должностях. Кроме этого, убеждал их, что это сделает невозможным призыв мужчин в подразделения ВСУ, которые участвуют непосредственно в боевых действиях», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства задокументированы четыре человека, которые воспользовались «услугами» подозреваемого.

В настоящее время злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.