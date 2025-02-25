Искусственный интеллект Google Gemini станет доступным на iPhone — это альтернатива ChatGPT

Apple хочет разрешить пользователям выбирать, какую именно модель искусственного интеллекта использовать.

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Компания Apple готовится добавить модель искусственного интеллекта Google Gemini в качестве альтернативы ChatGPT в свой набор ШИ-инструментов Apple Intelligence. Об этом сообщает 9to5Mac.

Указывается, что модель Google AI Gemini может стать альтернативой ChatGPT для пользователей новейших гаджетов Apple в регионах, где уже доступны разработанные компанией функцией искусственного интеллекта.

Сейчас Apple Intelligence позволяет передавать запросы пользователей в ChatGPT, чтобы получать более контекстные ответы, чем те, которые способна предоставить Siri.

Руководитель отдела программного обеспечения Apple Крэйг Федериги на WWDC 24 отметил, что компания стремится интегрировать и другие модели искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что Apple хочет разрешить пользователям выбирать, какую именно модель искусственного интеллекта использовать. В то же время Федериги не поделился никакими подробностями о временных рамках.