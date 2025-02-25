Штучний інтелект Google Gemini стане доступним на iPhone — це альтернатива ChatGPT

Apple хоче дозволити користувачам вибирати, яку саме модель штучного інтелекту використовувати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple готується додати модель штучного інтелекту Google Gemini як альтернативу ChatGPT у свій набір ШІ- інструментів Apple Intelligence. Про це повідомляє 9to5Mac.

Вказується, що модель Google AI Gemini незабаром може стати альтернативою ChatGPT для користувачів найновіших гаджетів Apple у регіонах, де вже доступні розроблені компанією функцією штучного інтелекту.

Зараз Apple Intelligence дозволяє передавати запити користувачів до ChatGPT, щоб отримувати більш контекстні відповіді, ніж ті, які здатна надати Siri.

Керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі на WWDC 24 зазначив, що компанія прагне інтегрувати й інші моделі штучного інтелекту.

Він наголосив, що Apple хоче дозволити користувачам вибирати, яку саме модель штучного інтелекту використовувати. Водночас Федерігі не поділився жодними подробицями щодо часових рамок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.