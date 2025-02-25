Практика судів
  1. Суспільство
  2. / У світі

Штучний інтелект Google Gemini стане доступним на iPhone — це альтернатива ChatGPT

21:34, 25 лютого 2025
Apple хоче дозволити користувачам вибирати, яку саме модель штучного інтелекту використовувати.
Штучний інтелект Google Gemini стане доступним на iPhone — це альтернатива ChatGPT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Apple готується додати модель штучного інтелекту Google Gemini як альтернативу ChatGPT у свій набір ШІ- інструментів Apple Intelligence. Про це повідомляє 9to5Mac.

Вказується, що модель Google AI Gemini незабаром може стати альтернативою ChatGPT для користувачів найновіших гаджетів Apple у регіонах, де вже доступні розроблені компанією функцією штучного інтелекту.

Зараз Apple Intelligence дозволяє передавати запити користувачів до ChatGPT, щоб отримувати більш контекстні відповіді, ніж ті, які здатна надати Siri.

Керівник відділу програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі на WWDC 24 зазначив, що компанія прагне інтегрувати й інші моделі штучного інтелекту.

Він наголосив, що Apple хоче дозволити користувачам вибирати, яку саме модель штучного інтелекту використовувати. Водночас Федерігі не поділився жодними подробицями щодо часових рамок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Apple Google ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ телефон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон щодо створення в Україні двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду – зарплата суддів має бути не менше 131 тисячі грн.

Адвокати повідомляють, що у Дії невірно відображається час судового засідання

Додаток Дія невірно відображає час призначених судових засідань.

До КПК внесуть зміни щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

КПК доповнять новим розділом про особливості досудового розслідування та судового провадження, здійснення яких унеможливлено внаслідок збройної агресії чи тимчасової окупації окремих територій України.

«Відрядження назавжди» — хто з суддів був відряджений безстроково в інші суди, хоча територіальна підсудність справ їх судів змінена не була

ВККС хоче приділити увагу суддям, які були відряджені з судів, територіальна підсудність справ яких змінена не була взагалі або змінювалася лише тимчасово.

Суд, який потрібен лише міжнародним партнерам – навіщо в Україні збираються створити СОАС та СААС

Уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібен новий вищий адміністративний суд, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області