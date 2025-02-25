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Затримали зловмисника, який ошукав громадян на 900 тис грн, видаючи фейкові посвідчення про службу у війську

19:55, 25 лютого 2025
Шахрай видавав фейкові посвідчення про приналежність до військових формувань.
Затримали зловмисника, який ошукав громадян на 900 тис грн, видаючи фейкові посвідчення про службу у війську
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У Львові правоохоронці повідомили про підозру 41-річному уродженцю Дніпропетровщини у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний упродовж 2024 року реалізував шахрайську схему заволодіння майже 900 тис. грн громадян. Запевняв, що гроші, які він отримав від чоловіків, є благодійними внесками на потреби одного з добровольчих батальйонів системи оборони.

«У свою чергу, фігурант за ці кошти нібито влаштовував «клієнтів» у цей, а також інший підрозділи, видаючи при цьому фіктивні посвідчення про несення служби виключно в тилу на різних посадах.  Окрім цього, переконував їх, що це унеможливить призов чоловіків до підрозділів ЗСУ, які беруть участь безпосередньо у бойових діях», - сказано у повідомленні.

В рамках кримінального провадження задокументовано чотирьох осіб, які скористалися «послугами» підозрюваного.

Наразі зловмиснику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають.  

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прокуратура шахрай

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