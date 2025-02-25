У 176 будинків Києва повернули тепло після аварії

У столиці усунули пошкодження тепломережі на проспекті Академіка Глушкова.

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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повідомило, що усунуло пошкодження на тепломережі на проспекті Академіка Глушкова.

Там зазначили, що станом на ранок 25 лютого відновлено подачу теплоносія до всіх відключених будівель: 176 житлових будинків, 2 медичних і 18 навчальних закладів.

«Районні житлові організації працювали протягом ночі, аби не допустити аварійних випадків на будинкових системах теплопостачання», - сказано у повідомленні.

Наразі управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири.

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