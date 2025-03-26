В Киевской области мужчина пытался передать 12 мобильных телефонов в колонию — как его наказали

Мужчину судили за попытку передачи в исправительную колонию запрещенных предметов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд Киевской области рассмотрел административное дело в отношении гражданина, привлеченного к ответственности за незаконную передачу запрещенных предметов в следственный изолятор, что является нарушением статьи 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года мужчина был задержан возле ограждения исправительной колонии при попытке передать запрещенные предметы: два полиэтиленовых пакета, обмотанных клейкой лентой, содержащих 12 мобильных телефонов, а также три пластиковых бутылки общим объемом 1,5 литра.

Проанализировав все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 255 грн, с конфискацией запрещенных предметов.

Кроме того, правонарушитель обязан заплатить судебный сбор в размере 605 грн (дело № 359/665/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.