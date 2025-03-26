Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині чоловік намагався передати 12 мобільних телефонів до колонії — як його покарали

16:07, 26 березня 2025
Чоловіка судили за спробу передачі до виправної колонії заборонених предметів.
На Київщині чоловік намагався передати 12 мобільних телефонів до колонії — як його покарали
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув адміністративну справу стосовно громадянина, який був притягнутий до відповідальності за незаконну передачу заборонених предметів до слідчого ізолятора, що є порушенням статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року чоловік був затриманий біля огорожі виправної колонії під час спроби передати заборонені предмети: два поліетиленові пакети, обмотаних клейкою стрічкою, що містили 12 мобільних телефонів, а також три пластикові пляшки загальним об'ємом 1,5 літра.

Проаналізувавши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 грн, з конфіскацією заборонених предметів.

Окрім того, правопорушник зобов'язаний сплатити судовий збір у розмірі 605 грн (справа № 359/665/25).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд судова практика виправна колонія Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу по 30 тисяч грн — зареєстровано законопроект

Законопроект пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури

Законопроект Третьякової, яка пропонує низку змін у пенсійному забезпеченні прокурорів, відправили на доопрацювання.

Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

Командир не відпустив солдата до медичної частини і солдат помер — що вирішив суд

Сержант визнав провину та отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Верховна Рада схвалила законопроект щодо тимчасового скасування обмеження на строки відрядження суддів

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, за яким обмеження загального строку відрядження судді не застосовуються щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення ВККС конкурсу, а щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору та 6 місяців з дня його завершення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва