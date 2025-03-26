На Київщині чоловік намагався передати 12 мобільних телефонів до колонії — як його покарали

Чоловіка судили за спробу передачі до виправної колонії заборонених предметів.

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Бориспільський міськрайонний суд Київської області розглянув адміністративну справу стосовно громадянина, який був притягнутий до відповідальності за незаконну передачу заборонених предметів до слідчого ізолятора, що є порушенням статті 188 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомляє пресслужба суду.

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року чоловік був затриманий біля огорожі виправної колонії під час спроби передати заборонені предмети: два поліетиленові пакети, обмотаних клейкою стрічкою, що містили 12 мобільних телефонів, а також три пластикові пляшки загальним об'ємом 1,5 літра.

Проаналізувавши всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255 грн, з конфіскацією заборонених предметів.

Окрім того, правопорушник зобов'язаний сплатити судовий збір у розмірі 605 грн (справа № 359/665/25).

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