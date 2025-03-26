Верховна Рада схвалила за основу законопроект, яким пропонується виключити адмінвідповідальність за псування та незаконне знищення архівних документів

Парламент 26 березня прийняв за основу законопроект 12310 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями. Метою є імплементація положень Конвенції.
Для досягнення мети пропонується внести зміни до КУпАП та Кримінального кодексу, якими:
Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки археології, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць (ч. 1 ст. 298 КК).
Частиною 2 статті 298-1 КК пропонується передбачити кримінальну відповідальність за умисне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин або культурних цінностей.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вважає, що під час підготовки законопроекту до другого читання потрібно доопрацювати зміни до статті 92-1 «Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи» КУпАП, якими запропоновано виключити адміністративну відповідальність за псування та незаконне знищення архівних документів.
Водночас законопроектом пропонується внести зміни до статті 298-1 КК, передбачивши кримінальну відповідальність за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження архівних документів, які є культурними цінностями. Тому, у результаті прийняття запропонованої законопроектом редакції статті 92-1 КУпАП буде скасовано адміністративну відповідальність за псування та незаконне знищення архівних документів, які не є культурними цінностями.
Автор: Наталя Мамченко
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