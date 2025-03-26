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Військовозобов’язаний погодився служити лише за умови, що ремонтуватиме техніку — справу розглянув суд

12:49, 26 березня 2025
Житель Житомирщини отримав повістку і заявив, що бажає проходити військову службу за спеціальністю — по ремонту техніки.
Військовозобов’язаний погодився служити лише за умови, що ремонтуватиме техніку — справу розглянув суд
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На Житомирщині суд покарав чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 274/1873/24 виніс Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

У матеріалах справи вказується, що у лютому 2024 року обвинувачений пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

За його словами, «причиною такої відмови став попередній конфлікт з працівниками ТЦК, яким він повідомив, що бажає проходити військову службу за спеціальністю — по ремонту техніки, однак в грубій формі отримав відмову та роз’яснення, що буде служити там, куди його пошлють».

Наступного дня до ТЦК він не з’явився. В подальшому, вже після порушення кримінальної справи, він звертався до РТЦК та командира бригади з пропозицією взяти його на військову службу за спеціальністю, але йому відмовили, оскільки щодо нього наявне кримінальне провадження за ухилення від мобілізації.

Чоловік вказав, що від початку війни він займався волонтерською роботою, ремонтував безкоштовно техніку для ЗСУ. Також він бажає проходити військову службу, але за спеціальністю.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ст. 336 КК України та із застосуванням ст. 69 КК України призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки.

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