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В Україні посилять контроль за обігом харчових добавок і БАДів — Зеленський підписав закон

12:17, 26 березня 2025
Закон запроваджує термін «дієтична добавка», визначає механізми введення БАДів в обіг і посилює відповідальність за їхнє виробництво та реалізацію.
В Україні посилять контроль за обігом харчових добавок і БАДів — Зеленський підписав закон
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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення регулювання виробництва та обігу харчових доповнювачів №4122-IX (законопроект №11389).

Законом встановлюється нове поняття дієтичної добавки, яка визначається як харчовий продукт, що призначений для споживання в невеликих визначених кількостях як доповнення до звичайного раціону, окремо або в комбінації з іншими харчовими продуктами; є концентрованим джерелом вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин із поживним чи фізіологічним ефектом.

Крім того, закон передбачає затвердження переліку вітамінів, мінеральних речовин, а також їх максимально допустимих доз, що дозволені до застосування у дієтичних добавках.

Дієтичні добавки реалізуються дозовано як фасований харчовий продукт у формі капсул, пастилок, пігулок, саше, ампул з рідинами, пляшок для крапельного дозування чи в інших схожих формах рідин та/або порошків.

Закон усуває можливість реєстрації ліків під виглядом БАДів, що знижує ризики для здоров'я споживачів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за продаж БАДів, інгредієнти яких відсутні в переліку вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин і їх максимально допустимих доз, юридичних осіб штрафуватимуть на 640 тисяч грн, а ФОПів — на 600 тисяч грн. 

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Верховна Рада України закон Володимир Зеленський

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