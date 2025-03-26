В сервісні центри МВС без черг – в Україні запустили електронну систему Е-запису

Записатися в сервісні центри МВС тепер можна онлайн або через термінал.

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З 25 березня 2025 року в сервісних центрах МВС України почала працювати нова система електронного запису, яка значно спрощує процес отримання державних послуг. Запис на прийом можна здійснити онлайн або через термінали самообслуговування в сервісних центрах.

Як записатися?

Онлайн – через офіційний вебсайт сервісних центрів МВС. Запис відкритий на 21 день вперед.

Через термінали – запис доступний на поточний день.

Обмеження на реєстрацію:

Фізичні особи можуть зареєструватися не більше 4 разів на місяць онлайн і 4 рази через термінал.

Юридичні особи мають ліміт у 4 реєстрації на день онлайн та 6 через термінал.

Правила запису:

Запис на послугу є індивідуальним – реєструватися можна лише на себе.

У разі розбіжності даних у документах сервісний центр має право відмовити в обслуговуванні.

Якщо клієнт не з’явився на прийом 4 рази без скасування, система заблокує можливість подальшої реєстрації.

Скасувати запис можна не пізніше ніж за 2 години до запланованого часу.

Захист від зловживань

Система має вбудований захист від автоматизованих ботів для запобігання незаконним бронюванням. Це дозволяє забезпечити прозорість та рівномірний розподіл клієнтів.

Послуги через Е-запис:

Складання іспитів для отримання водійського посвідчення.

Реєстрація транспортних засобів.

Обмін або оформлення водійських посвідчень.

Не забудьте, що перед реєстрацією на ці послуги необхідно придбати поліс автоцивілки, який можна оформити онлайн через платформу Visit Ukraine.

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