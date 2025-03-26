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В сервісні центри МВС без черг – в Україні запустили електронну систему Е-запису

12:20, 26 березня 2025
Записатися в сервісні центри МВС тепер можна онлайн або через термінал.
В сервісні центри МВС без черг – в Україні запустили електронну систему Е-запису
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З 25 березня 2025 року в сервісних центрах МВС України почала працювати нова система електронного запису, яка значно спрощує процес отримання державних послуг. Запис на прийом можна здійснити онлайн або через термінали самообслуговування в сервісних центрах.

Як записатися?

  • Онлайн – через офіційний вебсайт сервісних центрів МВС. Запис відкритий на 21 день вперед.
  • Через термінали – запис доступний на поточний день.

Обмеження на реєстрацію:

  • Фізичні особи можуть зареєструватися не більше 4 разів на місяць онлайн і 4 рази через термінал.
  • Юридичні особи мають ліміт у 4 реєстрації на день онлайн та 6 через термінал.

Правила запису:

  • Запис на послугу є індивідуальним – реєструватися можна лише на себе.
  • У разі розбіжності даних у документах сервісний центр має право відмовити в обслуговуванні.
  • Якщо клієнт не з’явився на прийом 4 рази без скасування, система заблокує можливість подальшої реєстрації.
  • Скасувати запис можна не пізніше ніж за 2 години до запланованого часу.

Захист від зловживань

Система має вбудований захист від автоматизованих ботів для запобігання незаконним бронюванням. Це дозволяє забезпечити прозорість та рівномірний розподіл клієнтів.

Послуги через Е-запис:

  • Складання іспитів для отримання водійського посвідчення.
  • Реєстрація транспортних засобів.
  • Обмін або оформлення водійських посвідчень.

Не забудьте, що перед реєстрацією на ці послуги необхідно придбати поліс автоцивілки, який можна оформити онлайн через платформу Visit Ukraine.

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МВС сервісний центр МВС

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