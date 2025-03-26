В сервисные центры МВД без очередей – в Украине запустили электронную систему Е-записи

С 25 марта 2025 года в сервисных центрах МВД Украины начала работать новая система электронной записи, которая значительно упрощает процесс получения государственных услуг. Запись на прием можно осуществить онлайн или через терминалы самообслуживания в сервисных центрах.
Как записаться?
- Онлайн - через официальный веб-сайт сервисных центров МВД. Запись открыта на 21 день вперед.
- Через терминалы - запись доступна на текущий день.
Ограничения на регистрацию:
- Физические лица могут зарегистрироваться не более 4 раз в месяц онлайн и 4 раза через терминал.
- Юридические лица имеют лимит в 4 регистрации в день онлайн и 6 через терминал.
Правила записи:
- Запись на услугу является индивидуальной - регистрироваться можно только на себя.
- В случае несовпадения данных в документах сервисный центр имеет право отказать в обслуживании.
- Если клиент не явился на прием 4 раза без отмены, система заблокирует возможность дальнейшей регистрации.
- Отменить запись можно не позднее чем за 2 часа до запланированного времени.
Защита от злоупотреблений
Система имеет встроенную защиту от автоматизированных ботов для предотвращения незаконных бронирований. Это позволяет обеспечить прозрачность и равномерное распределение клиентов.
Услуги через Е-запись:
- Сдача экзаменов для получения водительского удостоверения.
- Регистрация транспортных средств.
- Обмен или оформление водительских удостоверений.
Не забудьте, что перед регистрацией на эти услуги необходимо приобрести полис автогражданки, который можно оформить онлайн через платформу Visit Ukraine.
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