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В Украине усилят контроль за оборотом пищевых добавок и БАДов —Зеленский подписал закон

12:17, 26 марта 2025
Закон вводит термин «диетическая добавка», определяет механизмы введения БАДов в обращение и усиливает ответственность за их производство и реализацию.
В Украине усилят контроль за оборотом пищевых добавок и БАДов —Зеленский подписал закон
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании регулирования производства и обращения пищевых дополнителей №4122-IX (законопроект №11389).

Законом устанавливается новое понятие диетической добавки, которая определяется как пищевой продукт, предназначенный для потребления в небольших определенных количествах как дополнение к обычному рациону, в отдельности или в комбинации с другими пищевыми продуктами; является концентрированным источником витаминов, минеральных или других веществ с питательным или физиологическим эффектом.

Кроме того, закон предусматривает утверждение перечня витаминов, минеральных веществ, а также их максимально допустимых доз, разрешенных к применению в диетических добавках.

Диетические добавки реализуются дозированно в качестве фасованного пищевого продукта в форме капсул, пастилок, таблеток, саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельного дозирования или в других подобных формах жидкостей и/или порошков.

Закон устраняет возможность регистрации лекарства под видом БАДов, что снижает риски для здоровья потребителей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что за продажу БАДов, ингредиенты которых отсутствуют в перечне витаминов, минеральных веществ и других веществ и их максимально допустимых доз, юридические лица будут штрафовать на 640 тысяч грн, а ФЛП — на 600 тысяч грн.

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Верховная Рада Украины закон Владимир Зеленский

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