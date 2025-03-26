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Военнообязанный согласился служить только при условии, что будет ремонтировать технику — дело рассмотрел суд

12:49, 26 марта 2025
Житель Житомирщины получил повестку и заявил, что желает проходить военную службу по специальности — по ремонту техники.
Военнообязанный согласился служить только при условии, что будет ремонтировать технику — дело рассмотрел суд
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В Житомирской области суд наказал мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 274/1873/24 вынес Бердичевский городской районный суд Житомирской области.

В материалах дела указано, что в феврале 2024 года обвиняемый прошел ВЛК, которая признала его годным к мобилизации. Мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал вину и раскаялся.

По его словам, «причиной такого отказа стал предыдущий конфликт с работниками ТЦК, которым он сообщил, что хочет проходить военную службу по специальности — по ремонту техники, однако в грубой форме получил отказ и разъяснение, что будет служить там, куда его пошлют».

На следующий день в ТЦК он не явился. В дальнейшем, уже после возбуждения уголовного дела, он обращался в РТЦК и к командиру бригады с предложением принять его на военную службу по специальности, но ему отказали, так как в отношении него было открыто уголовное производство за уклонение от мобилизации.

Мужчина указал, что с начала войны занимался волонтерской работой, бесплатно ремонтировал технику для ВСУ. Также он желает проходить военную службу, но по специальности.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и с применением ст. 69 УК Украины назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

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