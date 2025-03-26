Верховная Рада одобрила за основу законопроект, которым предлагается исключить админответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности считает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо доработать изменения в статью 92-1 КУоАП, которыми предложено исключить административную ответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов.

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Парламент 26 марта принял за основу законопроект 12310 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями. Целью является имплементация положений Конвенции.

Для достижения цели предлагается внести изменения в КУоАП и Уголовный кодекс, которыми:

исключить из перечня форм объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного ст. 92-1 КУоАП «Нарушение законодательства о Национальном архивном фонде и архивных учреждениях», такие деяния, как «порча» и «незаконное уничтожение» архивных документов;

изложить в новой редакции ст. 193 «Незаконное присвоение лицом найденного или чужого имущества, случайно оказавшегося у него», 298 «Незаконное проведение археологических разведок, раскопок, других земляных или подводных работ» и 298-1 «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или культурных ценностей либо сокрытие документов Национального архивного фонда» УК.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за незаконное проведение археологических разведок, раскопок, других земляных работ на территории памятника археологии, охраняемой археологической территории, в зонах охраны, в исторических ареалах населенных мест (ч. 1 ст. 298 УК).

Частью 2 статьи 298-1 УК предлагается предусмотреть уголовную ответственность за умышленное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей либо культурных ценностей.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности считает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо доработать изменения в статью 92-1 «Нарушение законодательства о Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» КУоАП, которыми предложено исключить административную ответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов.

В то же время законопроектом предлагается внести изменения в статью 298-1 УК, предусмотрев уголовную ответственность за умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение архивных документов, являющихся культурными ценностями. Таким образом, в результате принятия предложенной законопроектом редакции статьи 92-1 КУоАП будет отменена административная ответственность за порчу и незаконное уничтожение архивных документов, которые не являются культурными ценностями.

Автор: Наталя Мамченко

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