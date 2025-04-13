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Подожгли авто защитника за $1000, но остались и без денег – в Харькове осудили двух мужчин

14:32, 13 апреля 2025
Шесть и пять лет за решеткой получили мужчины за поджог автомобиля военнослужащего ВСУ.
Подожгли авто защитника за $1000, но остались и без денег – в Харькове осудили двух мужчин
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Двое мужчин получили приговоры за поджог автомобиля военнослужащего Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом говорится в решении Коминтерновского районного суда города Харькова по делу № 641/7590/24, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В июле 2024 года злоумышленники через Telegram получили задание поджечь авто военного. Для этого они самостоятельно приготовили легковоспламеняющуюся смесь, а около двух часов ночи на проспекте Байрона облили ею внедорожник Jeep Grand Cherokee камуфляжного цвета и подожгли.

Огонь полностью уничтожил авто. За выполнение «работы» заказчики пообещали вознаграждение в размере 1000 долларов, однако мужчины денег так и не получили. Убытки от поджога оценили в более 124 тысячи гривен.

Оба обвиняемых - один родом из Молдовы, другой житель Харькова - признали вину. Суд назначил им наказание: шесть и пять лет лишения свободы соответственно.

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суд ВСУ военные поджог Харьков

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