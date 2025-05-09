Торнадо в Днепропетровской области снес крышу дома – видео

Очевидцы засняли торнадо на видео.

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В Днепропетровской области зафиксировали торнадо — природное явление, которое ещё недавно казалось редкостью в Украине.

Очевидцы засняли торнадо на видео, которое быстро разошлось по телеграм-каналам, вызвав волну обсуждений и тревоги.

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что в последнее время ветер в Украине усиливается. Увеличивается частота возникновения торнадо и смерчей. По его словам, вероятность таких явлений будет повышенной летом. К ним добавятся и грады.

В летний сезон дожди часто сопровождаются грозами. Поскольку прошлое лето было засушливым, в этом году, вероятно, увеличится количество осадков и грозовой активности. Это повышает риск возникновения смерчей на территории Украины.

«Правда, обычно они кратковременны и проходят над полями или лесными массивами, поэтому их часто просто никто не замечает», — пояснил метеоролог.

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