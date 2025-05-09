Мексика подала в суд на Google из-за переименования Мексиканского залива

Страна подала судебный иск против компании Google в связи с переименованием Мексиканского залива в «Залив Америки» в сервисе Google Maps для пользователей в США.

Источник фото: Yahir Ceballos/Reuters

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 мая заявила, что страна подала судебный иск против компании Google в связи с переименованием Мексиканского залива в «Залив Америки» в сервисе Google Maps для пользователей в США. Об этом сообщает The Guardian.

«Иск уже подан», — заявила Шейнбаум на утренней пресс-конференции, не уточнив, в какой именно суд и когда были поданы документы.

Мексиканские власти считают, что указ президента США Дональда Трампа о смене названия касается исключительно американской части континентального шельфа. В феврале Шейнбаум уже предупреждала Alphabet Inc. (материнскую компанию Google) о возможном судебном иске, если компания не отменит свое решение.

В ответ на действия США Шейнбаум иронично предложила переименовать сами Соединенные Штаты в «América Mexicana» – мексиканская Америка, ссылаясь на историческую карту 1848 года.

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