Мексика подала до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки

Країна подала судовий позов проти компанії Google у зв’язку зі зміною назви Мексиканської затоки на «Затоку Америки» у сервісі Google Maps для користувачів у США

Джерело фото: Yahir Ceballos/Reuters

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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум 9 травня заявила, що країна подала судовий позов проти компанії Google у зв’язку зі зміною назви Мексиканської затоки на «Затоку Америки» у сервісі Google Maps для користувачів у США. Про це повідомляє The Guardian.

«Позов вже подано», — сказала Шейнбаум під час ранкової пресконференції, не уточнивши, у який саме суд і коли було подано документи.

Мексиканська влада вважає, що указ президента США Дональда Трампа щодо зміни назви стосується виключно американської частини континентального шельфу. У лютому Шейнбаум вже попереджала Alphabet Inc. (материнську компанію Google) про можливий судовий позов, якщо компанія не скасує своє рішення.

У відповідь на дії США Шейнбаум іронічно запропонувала перейменувати самі Сполучені Штати на «América Mexicana» – мексиканська Америка, посилаючись на історичну карту 1848 року.

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