Действительно ли бойцов переводят через Армия+ без согласия командира – объяснение Уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих объяснила, в каких случаях перевод или перемещение может быть нарушением прав командира воинской части.

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В последнее время Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова получает обращения о переводе через «Армия+» не только от рядового состава, но и от командиров, которые часто считают автоматизированные переводы подчиненных нарушением своих прав.

Итак, в Офисе Уполномоченной решили объяснить некоторые детали.

«Действительно ли бойцов переводят через «Армия+» без согласия командира?

Да. Запрос попадает непосредственно в Кадровый центр ВСУ в двух случаях:

При переходе из тыловой в/ч в боевую (для рядовых и сержантов).

При переходе из боевой части в тыловую, если военнослужащий имеет заключение ВЛК о пригодности к службе на тыловых должностях, но сейчас его должность не соответствует заключению военно-врачебной комиссии (для всех, включая офицеров и рядовых, выведенных за штат в/ч), – отметили там.

В других случаях согласие командира в/ч на перевод все же требуется, но и здесь есть ограничения.

Если в течение суток с момента, как боец подал рапорт через «Армия+», командир не согласовывает и не отклоняет его в приложении, документы автоматически попадают в Кадровый центр ВСУ (сейчас в Министерстве обороны изучают вопрос об увеличении этого срока до двух или трех суток). Там запрос обрабатывают в течение 72 часов и, если все в порядке, в течение недели готовят приказ, который передают на подпись Главнокомандующему.

В каких случаях перевод или перемещение может быть нарушением прав командира воинской части?

«Нарушением не только прав, но и закона могут, например, быть случаи, в которых перевод или оставление военного в части происходит из-за давления вышестоящего командования или сторонних лиц на командира в/ч. Такие обращения поступали ко мне, в частности, во время перемещений в пехотные и штурмовые подразделения из тыловых частей, когда были попытки сторонних лиц повлиять на командиров, которые формировали списки на перемещение», – отметили в Офисе Уполномоченной.

На что обратить внимание при подготовке документов и рапорта на перемещение?

«В некоторых жалобах, которые я получила, говорится о том, что при подготовке рапортов и рекомендательных писем допускаются ошибки в должностях и званиях военнослужащих. Это приводит к ошибкам в кадровых решениях и может значительно замедлить процесс перемещения, поскольку для исправления неточностей весь процесс запускают с начала.

Чтобы минимизировать ошибки, проверяйте ваши документы перед загрузкой в «Армия+», – отметила Уполномоченная.

Что со сроками реализации кадровых решений командиром?

На реализацию кадрового решения командир имеет 30 суток с момента получения уведомления о принятом кадровом решении.

В этот период не засчитывается время пребывания военнослужащего в отпуске, командировке или на лечении.

Также приказ невозможно реализовать, если лицо находится за пределами воинской части без уважительных причин.

Контроль за перемещением и обжалование действий как командования, так и рядового состава осуществляет Центральное управление защиты прав военнослужащих МОУ.

Автор: Наталя Мамченко

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