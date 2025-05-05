Чи справді бійців переводять через Армія+ без згоди командира – пояснення Уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців пояснила, у яких випадках переведення чи переміщення може бути порушенням прав командира військової частини.

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Останнім часом Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова отримує звернення про переведення через «Армія+» не тільки від рядового складу, а й від командирів, які часто вважають автоматизовані переведення підлеглих порушенням своїх прав.

Отже, в Офісі Уповноваженої вирішили пояснили деякі деталі.

«Чи справді бійців переводять через «Армія+» без згоди командира?

Так. Запит потрапляє безпосередньо в Кадровий центр ЗСУ у двох випадках:

Під час переходу з тилової в/ч в бойову (для рядових і сержантів). Під час переходу з бойової частини в тилову, якщо військовослужбовець має висновок ВЛК про придатність до служби на тилових посадах, але зараз його посада не відповідає висновку військово-лікарської комісії (для всіх, включно з офіцерами та рядовими, хто виведені поза штат в/ч)», зазначили там.

В інших випадках згода командира в/ч на переведення все ж потрібна, але й тут є обмеження.

Якщо протягом доби, відтоді як боєць подав рапорт через «Армія+», командир не погоджує і не відхиляє його в застосунку, документи автоматично потрапляють у Кадровий центр ЗСУ (нині в Міністерстві оборони вивчають питання щодо збільшення цього строку до двох або трьох діб). Там запит опрацьовують протягом 72 годин і, якщо все гаразд, протягом тижня готують наказ, який передають на підпис Головнокомандувачу.

У яких випадках переведення чи переміщення може бути порушенням прав командира військової частини

«Порушенням не тільки прав, а й закону можуть, наприклад, бути випадки, у яких переведення або залишення військового в частині відбувається через тиск вищого командування або сторонніх осіб на командира в/ч. Такі звернення надходили до мене, зокрема, під час переміщень у піхотні та штурмові підрозділи з тилових частин, коли були спроби сторонніх осіб вплинути на командирів, які формували списки на переміщення», зазначили в Офісі Уповноваженої.

На що звернути увагу під час підготовки документів та рапорту на переміщення

«У деяких скаргах, які я отримала, ідеться про те, що під час підготовки рапортів і рекомендаційних листів припускаються помилок у посадах та званнях військовослужбовців. Це призводить до помилок у кадрових рішеннях і може значно уповільнити процес переміщення, адже для виправлення неточностей увесь процес запускають з початку.

Щоб мінімізувати помилки, перевіряйте ваші документи перед завантаженням до «Армії+», зазначила Уповноважена.

Що зі строками реалізації кадрових рішень командиром

На реалізацію кадрового рішення командир має 30 діб з моменту отримання повідомлення про ухвалене кадрове рішення.

До цього періоду не зараховується час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні чи на лікуванні.

Також наказ неможливо реалізувати, якщо особа перебуває поза межами військової частини без поважних причин.

Контроль за переміщенням та оскарження дій як командування, так і рядового складу здійснює Центральне управління захисту прав військовослужбовців МОУ.

Автор: Наталя Мамченко

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