До Києва прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс

Її місія — реалізація політики Трампа, спрямованої на завершення війни та встановлення миру в Україні, повідомили у Посольстві США.

Фото: Посольство США в Україні

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До Києва прибула нова тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Про це повідомляє Посольство США в Україні.

«Ми раді вітати у Києві Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики Президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні», – йдеться у повідомленні посольства у Х.

Нагадаємо, що Джулі Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона буде виконуватиме обов’язки тимчасової повіреної, доки не призначать нового посла США в Україні.

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