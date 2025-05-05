В Киев прибыла временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис

Ее миссия – реализация политики Трампа, направленной на завершение войны и установление мира в Украине, сообщили в Посольстве США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киев прибыла новая временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис. Об этом сообщает Посольство США в Украине.

«Мы рады приветствовать в Киеве Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Девис. После подписания исторического Соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления Украины посол Дэвис прибыла в Украину в критическое время для продолжения реализации политики Президента Трампа, направленной на завершение войны и обеспечения продолжительного мира и процветания в Украине», – говорится в сообщении посольства Х.

Напомним, что Джули Дэвис был назначен временно поверенным в делах США в Украине. Она будет выполнять обязанности временной поверенной, пока не назначат нового посла США в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.