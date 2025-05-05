Курская операция, которая продолжается уже 9 месяцев достигла большинства поставленных целей, — Александр Сырский

Александр Сырский подчеркнул, что буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.

Фото: armyinform.com.ua

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция ВСУ, которая продолжается уже девять месяцев, достигла большинства целей. Благодаря ей удалось не допустить вражеской наступательной кампании в Сумской и Харьковской областях.

Сырский отметил, что во время рабочей поездки он наградил бойцов, отличившихся в ходе Курской операции.

«Эта операция, которая продолжается уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас», — добавил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что одним из подразделений, которое эффективно выполнило поставленные задачи на территории Курской области, является 225-й отдельный штурмовой полк.

«Имел приятную возможность пообщаться с его бойцами и командирами, а также вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм», — заявил Сырский.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.

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