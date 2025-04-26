ВСУ продолжают операцию в Курской области, заявления РФ не соответствуют действительности, — Генштаб

Генштаб ВСУ отрицает заявления России о якобы завершении боевых действий в Курской области.

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В Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления РФ о якобы завершении боевых действий на территории Курской области.

Отмечается, что операция Сил обороны Украины в определенных районах на Курщине продолжается.

«Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение всеми видами оружия, применяя, в том числе, тактику активной обороны», — говорится в заявлении Генштаба.

По данным, с начала суток 26 апреля в оперативной зоне группировки войск «Курск» украинские военные отбили пять штурмовых действий россиян. Еще одно боевое столкновение, по состоянию на 15:00, продолжалось.

«Угроза окружения наших подразделений отсутствует. Заявления вражеского руководства о «разгроме» украинской группировки войск являются не чем иным, как пропагандистским приемом и попыткой выдать желаемое за действительное», — заявили в Генштабе.

Кроме того, продолжаются активные действия украинских войск в определенных районах Белгородской области РФ.

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