Продуктивно: Владимир Зеленский прокомментировал встречу с Дональдом Трампом в Ватикане

Он добавил, что обсуждались «чувствительные вопросы», однако подробностей не привел.

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером прокомментировал переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Он вновь подчеркнул, что встреча была продуктивной. По его словам, обсуждались чувствительные вопросы.

«Конечно, о том, как достичь мира, и какие были результативные встречи в Париже и Лондоне», — сказал Президент.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский и Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

Кроме того, в ОП анонсировали еще одну встречу сегодня же, однако иностранные медиа сообщают, что Трамп уже уехал из Рима.

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