Практика судов
  1. В Украине

Львовский ТЦК опроверг слухи о «выброшенном» с эпилепсией мужчине

22:00, 26 апреля 2025
В Мостисках мужчина потерял сознание возле ТЦК.
Львовский ТЦК опроверг слухи о «выброшенном» с эпилепсией мужчине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В социальных сетях распространилась информация о том, что в территориальном центре комплектования в Мостисках у мужчины случился эпилептический приступ, после чего его якобы «выбросили» за ворота. Львовский областной ТЦК и СП опроверг эти сообщения.

В заявлении говорится, что 13 апреля в районный ТЦК в Мостисках пограничники доставили военнообязанного мужчину, который нарушил воинский учет и пытался незаконно пересечь границу. По словам самого мужчины, он длительное время употреблял алкоголь в больших количествах. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у него обнаружили проблемы со здоровьем, связанные со злоупотреблением алкоголем, после чего он получил направление на дополнительное обследование.

После выхода за пределы ТЦК мужчина потерял сознание. Военнослужащие вызвали скорую помощь и оказали ему необходимую помощь.

В ТЦК отметили, что никаких противоправных действий в отношении мужчины применено не было, и призвали воздерживаться от манипуляций на эту тему.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает распространить право на отсрочку на педагогов государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но не на всех

Отсрочку могут получить педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, но только при соблюдении определенных условий.

Минфин заявил, что законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов и сейфов граждан разрабатывался совместно с Еврокомиссией

Минфин разрабатывал законопроект об администрировании налоговиками реестра банковских счетов граждан в сотрудничестве с генеральным директоратом Еврокомиссии, и он нужен для выделения дальнейшей финансовой поддержки со стороны доноров.

Депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора при обращении граждан в Верховный Суд суммой 30280 грн

Народные депутаты предлагают ограничить размер судебного сбора для граждан при подаче апелляционных и кассационных жалоб, чтобы обеспечить справедливый баланс между наполнением бюджета для финансирования судебной системы и реализацией права на доступ к правосудию.

Кабмин выдвинул новые требования для получения отсрочки студентами вузов

Получатели высшего образования будут иметь право на отсрочку в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, но только если они впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании».

В Верховной Раде обсуждают запрет российской музыки на стриминговых платформах и усиление санкций для граждан и бизнеса за ее воспроизведение

Народные депутаты вместе с общественными деятелями обсудили пути усложнения возможностей прослушивания песен на русском языке и введения санкций за публичное воспроизведение российской музыки, которые должны стать ощутимыми для физических и юридических лиц.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси