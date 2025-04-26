Львовский ТЦК опроверг слухи о «выброшенном» с эпилепсией мужчине

В Мостисках мужчина потерял сознание возле ТЦК.

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В социальных сетях распространилась информация о том, что в территориальном центре комплектования в Мостисках у мужчины случился эпилептический приступ, после чего его якобы «выбросили» за ворота. Львовский областной ТЦК и СП опроверг эти сообщения.

В заявлении говорится, что 13 апреля в районный ТЦК в Мостисках пограничники доставили военнообязанного мужчину, который нарушил воинский учет и пытался незаконно пересечь границу. По словам самого мужчины, он длительное время употреблял алкоголь в больших количествах. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у него обнаружили проблемы со здоровьем, связанные со злоупотреблением алкоголем, после чего он получил направление на дополнительное обследование.

После выхода за пределы ТЦК мужчина потерял сознание. Военнослужащие вызвали скорую помощь и оказали ему необходимую помощь.

В ТЦК отметили, что никаких противоправных действий в отношении мужчины применено не было, и призвали воздерживаться от манипуляций на эту тему.

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