В Стамбуле за сутки задержали 47 человек в рамках дела против мэра Имамоглу

В Стамбуле прошли аресты по делу о коррупции, связанной с мэром города.

Фото: АР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Стамбуле полиция задержала 47 человек во время субботних рейдов в рамках расследования коррупции, которое в прошлом месяце привело к заключению мэра города. Об этом сообщает Associated Press.

Аресты состоялись в Стамбуле, соседней провинции Текирдаг и в Анкаре. Среди задержанных - высокопоставленные чиновники Стамбульского муниципалитета. По данным прокуратуры, операции были проведены одновременно против 53 подозреваемых, из которых шестеро пока остаются на свободе. Обыски в домах и на рабочих местах продолжаются.

Задержание 19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу, одного из главных соперников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало крупнейшие за последнее десятилетие протесты в стране. Сотни тысяч людей вышли на улицы турецких городов, считая дело политически мотивированным. Власти настаивают, что судебная система остается независимой.

Имамоглу также предъявлено обвинение в терроризме в рамках отдельного расследования, начатого в прошлом месяце. Находясь в тюрьме, его выдвинули кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (CHP). Выборы должны состояться в 2028 году, но могут быть назначены раньше. В случае обвинительного приговора Имамоглу может быть запрещено заниматься политикой.

Как сообщает издание Cumhuriyet, среди задержанных в субботу - заместитель генерального секретаря Стамбульского муниципалитета, личный секретарь Имамоглу и руководитель городской водопроводной компании. Старший депутат от CHP Гохан Гунайдин заявил, что эти аресты «фактически парализуют работу муниципалитета».

Также задержали жену одного из советников Имамоглу. Сам советник был арестован во время мартовской волны задержаний и до сих пор находится под стражей.

Протесты против ареста мэра и более широких ограничений демократии продолжаются, хотя и в меньшем масштабе. В субботу офис губернатора Анкары сообщил об аресте 30 человек во время акции протеста накануне. Позже в этот день Республиканская народная партия планировала провести митинг в городе Мерсин.

CHP одержала победу на местных выборах 2019 года в ряде крупных городов, в частности в Стамбуле, где победа Имамоглу положила конец 25-летнему доминированию партии Эрдогана и ее предшественников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.