Практика судов
  1. В Украине

Зеленский провел встречу с Макроном

15:07, 26 апреля 2025
Зеленский обсудил с Макроном шаги к миру.
Зеленский провел встречу с Макроном
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, опубликовав соответствующее фото.

По его словам, во время переговоров лидеры обсуждают дальнейшие шаги для достижения мира.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский и Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

Кроме того, в ОП анонсировали еще одну встречу сегодня же, однако иностранные медиа сообщают, что Трамп уже уехал из Рима.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть требование об устранении нарушения законности и принять решение в срок не более 30 рабочих дней.

Добровольное обретение гражданства другой страны не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, в чем заключается разница между утратой гражданства и лишением гражданства.

Систематическая неявка представителя органа власти на судебные заседания является злоупотреблением процессуальными правами – отдельное определение Верховного Суда

Безосновательная неявка субъекта властных полномочий на судебное заседание как очевидный факт неуважения к суду и злоупотребления процессуальными правами – Верховный Суд вынес отдельное определение.

Алексей Тандыр хотел доказать, что ВСП не могла его уволить, пока вину не установили в уголовном процессе – что решила Большая Палата

Большая Палата Верховного Суда в деле Алексея Тандыра разъяснила, нужно ли Высшему совету правосудия ждать приговора, чтобы уволить судью с должности.

Граждан предлагают освободить от уплаты судебного сбора, если его сумма превышает 5% дохода лица за предыдущий год

Также предложена упрощенная процедура принятия судебных решений по судебным расходам — без уведомления участников.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси