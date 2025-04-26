Зеленский провел встречу с Макроном

Зеленский обсудил с Макроном шаги к миру.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, опубликовав соответствующее фото.

По его словам, во время переговоров лидеры обсуждают дальнейшие шаги для достижения мира.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Зеленский и Трамп встретились во время похорон Папы, которая длилась 15 минут. Президент Украины заявил, что надеется на результат из обсужденных с американским коллегой вещей.

Кроме того, в ОП анонсировали еще одну встречу сегодня же, однако иностранные медиа сообщают, что Трамп уже уехал из Рима.

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