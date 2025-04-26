Зеленський провів зустріч із Макроном

Зеленський обговорив з Макроном кроки до миру.

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Президент України Володимир Зеленський провіві зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга, опублікувавши відповідне фото.

За його словами, під час переговорів лідери обговорюють подальші кроки для досягнення миру.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Зеленський та Трамп мали зустріч під час похорон Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених з американським колегою речей.

Крім того, в ОП анонсували ще одну зустріч сьогодні ж, однак іноземні медіа повідомляють, що Трамп вже поїхав з Риму.

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