Практика судів
  1. У світі

У Стамбулі за добу затримали 47 осіб у межах справи проти мера Імамоглу

17:11, 26 квітня 2025
У Стамбулі пройшли арешти у справі про корупцію, пов'язану з мером міста.
У Стамбулі за добу затримали 47 осіб у межах справи проти мера Імамоглу
Фото: АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Стамбулі поліція затримала 47 осіб під час суботніх рейдів у межах розслідування корупції, яке минулого місяця призвело до ув'язнення мера міста. Про це повідомляє Associated Press.

Арешти відбулися у Стамбулі, сусідній провінції Текірдаг та в Анкарі. Серед затриманих — високопосадовці Стамбульського муніципалітету. За даними прокуратури, операції були проведені одночасно проти 53 підозрюваних, з яких шестеро наразі залишаються на волі. Обшуки у будинках та на робочих місцях тривають.

Затримання 19 березня мера Стамбула Екрема Імамоглу, одного з головних суперників президента Реджепа Таїпа Ердогана, викликало найбільші за останнє десятиліття протести в країні. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці турецьких міст, вважаючи справу політично вмотивованою. Влада наполягає, що судова система залишається незалежною.

Імамоглу також висунуто обвинувачення в тероризмі в межах окремого розслідування, розпочатого минулого місяця. Перебуваючи у в'язниці, його висунули кандидатом у президенти від Республіканської народної партії (CHP). Вибори мають відбутися у 2028 році, але можуть бути призначені раніше. У разі обвинувального вироку Імамоглу може бути заборонено займатися політикою.

Як повідомляє видання Cumhuriyet, серед затриманих у суботу — заступник генерального секретаря Стамбульського муніципалітету, особистий секретар Імамоглу та керівник міської водопровідної компанії. Старший депутат від CHP Гохан Ґунайдін заявив, що ці арешти «фактично паралізують роботу муніципалітету».

Також затримали дружину одного з радників Імамоглу. Сам радник був заарештований під час березневої хвилі затримань і досі перебуває під вартою.

Протести проти арешту мера і ширших обмежень демократії тривають, хоч і в меншому масштабі. У суботу офіс губернатора Анкари повідомив про арешт 30 осіб під час акції протесту напередодні. Пізніше цього дня Республіканська народна партія планувала провести мітинг у місті Мерсін.

CHP здобула перемогу на місцевих виборах 2019 року у низці великих міст, зокрема у Стамбулі, де перемога Імамоглу поклала край 25-річному домінуванню партії Ердогана та її попередників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Туреччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Операції з криптоактивами будуть оподатковуватися по-новому з 1 січня 2026 року — комітет погодив законопроект

Ринок криптоактивів в Україні більше не буде жити за правилами Дикого Заходу — Данило Гетманцев повідомив, що комітет погодив законопроект про оподаткування операцій з криптовалютами.

Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

Орган місцевого самоврядування повинен буде розглянути вимогу про усунення порушення законності та прийняти рішення у строк не більше 30 днів.

Добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду пояснила, в чому різниця між втратою громадянства і позбавленням громадянства.

Систематична неявка представника органу влади в судові засідання є зловживанням процесуальними правами – окрема ухвала Верховного Суду

Безпідставна неявка суб’єкта владних повноважень у судове засідання як очевидний факт неповаги до суду та зловживання процесуальними правами – Верховний Суд виніс окрему ухвалу.

Олексій Тандир хотів довести, що ВРП не могла його звільнити, доки вину не встановили у кримінальному процесі – що вирішила Велика Палата

Велика Палата Верховного Суду у справі Олексія Тандира пояснила, чи треба Вищій раді правосуддя чекати вироку, щоб звільнити суддю з посади.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси