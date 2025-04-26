У Стамбулі за добу затримали 47 осіб у межах справи проти мера Імамоглу

У Стамбулі пройшли арешти у справі про корупцію, пов'язану з мером міста.

Фото: АР

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У Стамбулі поліція затримала 47 осіб під час суботніх рейдів у межах розслідування корупції, яке минулого місяця призвело до ув'язнення мера міста. Про це повідомляє Associated Press.

Арешти відбулися у Стамбулі, сусідній провінції Текірдаг та в Анкарі. Серед затриманих — високопосадовці Стамбульського муніципалітету. За даними прокуратури, операції були проведені одночасно проти 53 підозрюваних, з яких шестеро наразі залишаються на волі. Обшуки у будинках та на робочих місцях тривають.

Затримання 19 березня мера Стамбула Екрема Імамоглу, одного з головних суперників президента Реджепа Таїпа Ердогана, викликало найбільші за останнє десятиліття протести в країні. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці турецьких міст, вважаючи справу політично вмотивованою. Влада наполягає, що судова система залишається незалежною.

Імамоглу також висунуто обвинувачення в тероризмі в межах окремого розслідування, розпочатого минулого місяця. Перебуваючи у в'язниці, його висунули кандидатом у президенти від Республіканської народної партії (CHP). Вибори мають відбутися у 2028 році, але можуть бути призначені раніше. У разі обвинувального вироку Імамоглу може бути заборонено займатися політикою.

Як повідомляє видання Cumhuriyet, серед затриманих у суботу — заступник генерального секретаря Стамбульського муніципалітету, особистий секретар Імамоглу та керівник міської водопровідної компанії. Старший депутат від CHP Гохан Ґунайдін заявив, що ці арешти «фактично паралізують роботу муніципалітету».

Також затримали дружину одного з радників Імамоглу. Сам радник був заарештований під час березневої хвилі затримань і досі перебуває під вартою.

Протести проти арешту мера і ширших обмежень демократії тривають, хоч і в меншому масштабі. У суботу офіс губернатора Анкари повідомив про арешт 30 осіб під час акції протесту напередодні. Пізніше цього дня Республіканська народна партія планувала провести мітинг у місті Мерсін.

CHP здобула перемогу на місцевих виборах 2019 року у низці великих міст, зокрема у Стамбулі, де перемога Імамоглу поклала край 25-річному домінуванню партії Ердогана та її попередників.

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