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Львівський ТЦК спростував чутки про «викинутого» з епілепсією чоловіка

22:00, 26 квітня 2025
У Мостиськах чоловік втратив свідомість біля ТЦК.
Львівський ТЦК спростував чутки про «викинутого» з епілепсією чоловіка
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У соціальних мережах поширилася інформація про те, що в територіальному центрі комплектування у Мостиськах у чоловіка стався епілептичний напад, після чого його нібито «викинули» за браму. Львівський обласний ТЦК та СП спростував ці повідомлення.

У заяві йдеться, що 13 квітня до районного ТЦК у Мостиськах прикордонники доставили військовозобов’язаного чоловіка, який порушив військовий облік і намагався незаконно перетнути кордон. За словами самого чоловіка, він тривалий час вживав алкоголь у великих кількостях. Під час проходження військово-лікарської комісії у нього виявили проблеми зі здоров'ям, пов’язані зі зловживанням алкоголем, після чого він отримав направлення на додаткове обстеження.

Після виходу за межі ТЦК чоловік втратив свідомість. Військовослужбовці викликали швидку допомогу і надали йому необхідну допомогу.

У ТЦК наголосили, що жодних протиправних дій щодо чоловіка застосовано не було, і закликали утримуватися від маніпуляцій на цю тему.

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Львів ТЦК

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