Продуктивно: Володимир Зеленський прокоментував зустріч з Дональдом Трампом у Ватикані

Він додав, що були обговорені «чутливі питання», однак подробиць не навів.

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем‘єром Великої Британії Кіром Стармером прокоментував переговори з президент США Дональдом Трампом.

Він повторив, що зустріч була продуктивною. За його словами, обговорювали чутливі питання.

«Звісно, про те, як досягти миру, і які були результативні зустрічі в Парижі і Лондоні», - сказав Президент.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Зеленський та Трамп мали зустріч під час похорон Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених з американським колегою речей.

Крім того, в ОП анонсували ще одну зустріч сьогодні ж, однак іноземні медіа повідомляють, що Трамп вже поїхав з Риму.

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