Продуктивно: Володимир Зеленський прокоментував зустріч з Дональдом Трампом у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем‘єром Великої Британії Кіром Стармером прокоментував переговори з президент США Дональдом Трампом.
Він повторив, що зустріч була продуктивною. За його словами, обговорювали чутливі питання.
«Звісно, про те, як досягти миру, і які були результативні зустрічі в Парижі і Лондоні», - сказав Президент.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Зеленський та Трамп мали зустріч під час похорон Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених з американським колегою речей.
Крім того, в ОП анонсували ще одну зустріч сьогодні ж, однак іноземні медіа повідомляють, що Трамп вже поїхав з Риму.
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