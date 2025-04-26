ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви РФ не відповідають дійсності, — Генштаб

Генштаб ЗСУ заперечив заяви Росії про нібито завершення бойових дій в Курській області.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Генеральному штабі ЗСУ заперечили заяви РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області.

Наголошується, що операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.

«Оперативна ситуація складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», — йдеться в заяві Генштабу.

За даними, від початку доби 26 квітня в операційній зоні угруповання військ «Курськ» українські військові відбили п’ять штурмових дій росіян. Ще одне бойове зіткнення станом на 15:00 тривало.

«Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви ворожого керівництва про «розгром» українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне», — заявили в Генштабі.

Окрім того, тривають активні дії українських військ у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.