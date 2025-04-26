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ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви РФ не відповідають дійсності, — Генштаб

16:35, 26 квітня 2025
Генштаб ЗСУ заперечив заяви Росії про нібито завершення бойових дій в Курській області.
ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви РФ не відповідають дійсності, — Генштаб
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У Генеральному штабі ЗСУ заперечили заяви РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області.

Наголошується, що операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває.

«Оперативна ситуація складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», — йдеться в заяві Генштабу.

За даними, від початку доби 26 квітня в операційній зоні угруповання військ «Курськ» українські військові відбили п’ять штурмових дій росіян. Ще одне бойове зіткнення станом на 15:00 тривало.

«Загроза оточення наших підрозділів відсутня. Заяви ворожого керівництва про «розгром» українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом та бажанням видати бажане за дійсне», — заявили в Генштабі.

Окрім того, тривають активні дії українських військ у визначених районах Бєлгородської області РФ.

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ЗСУ

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