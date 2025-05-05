В Николаеве мужчина через Телеграм-канал сливал данные о расположении подразделений ПВО

31-летний мужчина передавал врагу информацию о расположении ПВО и результатах боевой работы.

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В Николаеве избрали меру пресечения для 31-летнего местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

По данным следствия, мужчина самостоятельно вышел на связь с администратором вражеского Телеграмм-канала, занимающегося сбором информации о перемещении и местонахождении украинских военных.

В частности, подозреваемый передавал сведения о позициях сил противовоздушной обороны, их точном расположении и результатах боевой работы.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, однако от дальнейших объяснений воздержался. Его защитник просил о более мягкой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Однако суд ходатайства не удовлетворил и постановил оставить мужчину под стражей без внесения залога.

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