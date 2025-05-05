У Миколаєві чоловік через Телеграм-канал зливав дані про розташування підрозділів ППО

31-річний чоловік передава ворогу інформацію про розташування ППО та результати бойової роботи.

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У Миколаєві обрали запобіжний захід для 31-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з РФ. Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

За даними слідства, чоловік самостійно вийшов на зв’язок з адміністратором ворожого Телеграм-каналу, що займається збором інформації про переміщення та місцезнаходження українських військових.

Зокрема, підозрюваний передавав відомості про позиції сил протиповітряної оборони, їх точне розташування та результати бойової роботи.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, проте від подальших пояснень утримався. Його захисник просив про більш м’який запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

Однак суд клопотання не задовольнив і постановив залишити чоловіка під вартою без можливості внесення застави.

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