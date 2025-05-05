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У США знайшли живою жінку, яка зникла понад 60 років тому — вона тікала від домашнього насильства

17:21, 5 травня 2025
82-річна Одрі Бакеберг зникла у 1962 році, змінила ім’я та все життя прожила в іншому штаті, аби врятуватись від жорстокого чоловіка.
У США знайшли живою жінку, яка зникла понад 60 років тому — вона тікала від домашнього насильства
Фото: unsplash
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У США 82-річну Одрі Бакеберг, яка зникла у 1962 році, знайшли живою — вона весь цей час жила під іншим іменем поза межами свого рідного штату. Про це повідомили The Guardian і BBC.

Бакеберг зникла 7 липня 1962 року у віці 20 років. Того дня вона вирушила з дому у штаті Вісконсин, щоб отримати чек на зарплату з вовняної фабрики, де працювала. В дорогу вона взяла 14-річну няню своїх дітей. Жінки автостопом дісталися до міста Медісон, після чого сіли на автобус до Індіанаполіса (Індіана). Але дівчина злякалася і повернулась додому, а Бакеберг востаннє бачили, коли вона заходила за ріг зупинки.

З’ясувалося, що Одрі втекла з дому через домашнє насильство. Вона вийшла заміж у 15 років, але її шлюб з Рональдом Бакебергом був нещасливим. Незадовго до зникнення жінка звернулася до поліції із заявою, що чоловік її бив і погрожував убити.

Упродовж десятиліть слідству не вдавалося знайти жодних нових слідів. Лише на початку 2025 року справу переглянули, вирішивши повторно проаналізувати всі наявні матеріали й допитати свідків. У розслідуванні допоміг генеалогічний сайт Ancestry.com — через обліковий запис сестри зниклої вдалося знайти нові документи, зокрема записи перепису населення й можливу адресу.

«Це стало ключовим фактором у пошуку... Я зателефонував до місцевого шерифа і сказав: «За цією адресою живе одна жінка. Чи можете перевірити?», — розповів детектив Айзек Генсон.

Через десять хвилин йому передзвонила сама Бакеберг. Вони спілкувалися 45 хвилин.

«Я думаю, що вона просто відійшла від усього цього, почала жити своїм життям… Вона здавалася щасливою і впевненою у своєму рішенні», — додав Генсон.

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США

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