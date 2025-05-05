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В США нашли живой женщину, которая пропала более 60 лет назад — она сбежала от домашнего насилия

17:21, 5 мая 2025
82-летняя Одри Бакеберг исчезла в 1962 году, сменила имя и всю жизнь прожила в другом штате, чтобы спастись от жестокого мужчины.
В США нашли живой женщину, которая пропала более 60 лет назад — она сбежала от домашнего насилия
Фото: unsplash
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В США 82-летнюю Одри Бакеберг, которая пропала в 1962 году, нашли живой — всё это время она жила под другим именем за пределами своего родного штата. Об этом сообщили The Guardian и BBC.

Бакеберг исчезла 7 июля 1962 года в возрасте 20 лет. В тот день она ушла из дома в штате Висконсин, чтобы получить зарплатный чек с шерстяной фабрики, где работала. В дорогу она взяла 14-летнюю няню своих детей. Женщины автостопом добрались до города Мэдисон, после чего сели на автобус до Индианаполиса (штат Индиана). Однако девочка испугалась и вернулась домой, а Бакеберг в последний раз видели, когда она заходила за угол возле автобусной остановки.

Выяснилось, что Одри сбежала из дома из-за домашнего насилия. Она вышла замуж в 15 лет, но её брак с Рональдом Бакебергом был несчастливым. Незадолго до исчезновения женщина подала заявление в полицию, утверждая, что муж её бил и угрожал убить.

Долгое время следствию не удавалось найти никаких новых зацепок. Лишь в начале 2025 года дело пересмотрели, решив заново проанализировать имеющиеся материалы и допросить свидетелей. В расследовании помог генеалогический сайт Ancestry.com — через аккаунт сестры пропавшей удалось найти новые документы, включая данные переписи населения и возможный адрес.

«Это стало ключевым фактором в поиске… Я позвонил в местное управление шерифа и сказал: «По этому адресу живёт женщина. У вас есть кто-то, кто мог бы проверить?» — рассказал детектив Айзек Генсон.

Через десять минут ему перезвонила сама Бакеберг. Они проговорили 45 минут.

«Думаю, она просто отдалилась от всего этого, начала жить своей жизнью… Она казалась счастливой и уверенной в своём решении», — добавил Генсон.

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США

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