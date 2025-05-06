$1300 за снятие с розыска — на взятке попался военнослужащий ТЦК

Злоумышленника взяли «на горячем» во время получения части взятки.

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В Черниговской области оперативники внутренней и собственной безопасности ГПСУ совместно с полицией задержали военнослужащего ТЦК, который за 1300 долларов обещал исключить военнообязанного из списка разыскиваемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Злоумышленника взяли «на горячем» при получении второй части взятки — 800 долларов. У него изъяли деньги и другие доказательства.

Фигурант задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

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