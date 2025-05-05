Genki презентовала фейковую Switch 2 – теперь ее ждет суд с Nintendo

Nintendo подала в суд на Genki из-за неофициальных аксессуаров к Switch 2.

Фото: GG.deals

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Компания Nintendo подала иск против производителя аксессуаров Genki, обвинив его в нарушении торговой марки, недобросовестной конкуренции и введении потребителей в заблуждение. Как сообщает KURAZH, дело касается демонстрации неофициальных макетов консоли Switch 2 на выставке CES 2025.

В судебных документах указано, что Genki без разрешения использовала логотипы Nintendo и рекламирует аксессуары, якобы совместимые с новой консолью, несмотря на то, что не имеет доступа к официальному устройству. По мнению Nintendo, компания пыталась воспользоваться ажиотажем вокруг Switch 2, чтобы продвинуть собственную продукцию и повлиять на продажи оригинальных аксессуаров.

После презентации макетов в январе Genki заявила, что ее визуализации базируются на утечках, а не на официальной информации. Однако Nintendo считает эти объяснения противоречивыми и утверждает, что компания продолжает вводить пользователей в заблуждение.

Switch 2 была официально анонсирована 16 января, продажи стартуют 5 июня, а предзаказы открылись в апреле. В Nintendo отмечают, что даже после анонса Genki не прекратила использование бренда, в частности провела собственную презентацию Genki Direct сразу после трансляции Nintendo Direct.

В ответ на иск Genki заявила, что «серьезно относится к ситуации» и уже работает с юристами. Компания также подчеркнула свою независимость и пообещала представить новые разработки на выставке PAX East.

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