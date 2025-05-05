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Genki презентувала фейкову Switch 2 – тепер її чекає суд із Nintendo

15:51, 5 травня 2025
Nintendo подала до суду на Genki через неофіційні аксесуари до Switch 2.
Genki презентувала фейкову Switch 2 – тепер її чекає суд із Nintendo
Фото: GG.deals
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Компанія Nintendo подала позов проти виробника аксесуарів Genki, звинувативши його у порушенні торговельної марки, недобросовісній конкуренції та введенні споживачів в оману. Як повідомляє KURAZH, справа стосується демонстрації неофіційних макетів консолі Switch 2 на виставці CES 2025.

У судових документах зазначено, що Genki без дозволу використовувала логотипи Nintendo та рекламує аксесуари, нібито сумісні з новою консоллю, попри те, що не має доступу до офіційного пристрою. На думку Nintendo, компанія намагалася скористатися ажіотажем навколо Switch 2, щоб просунути власну продукцію і вплинути на продажі оригінальних аксесуарів.

Після презентації макетів у січні Genki заявила, що її візуалізації базуються на витоках, а не на офіційній інформації. Проте Nintendo вважає ці пояснення суперечливими й стверджує, що компанія продовжує вводити користувачів в оману.

Switch 2 була офіційно анонсована 16 січня, продажі стартують 5 червня, а передзамовлення відкрилися у квітні. У Nintendo зазначають, що навіть після анонсу Genki не припинила використання бренду, зокрема провела власну презентацію Genki Direct одразу після трансляції Nintendo Direct.

У відповідь на позов Genki заявила, що «серйозно ставиться до ситуації» і вже працює з юристами. Компанія також підкреслила свою незалежність і пообіцяла представити нові розробки на виставці PAX East.

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