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Рада зробила крок до захисту працівників від затримки зарплат — у «Слузі народу» пояснили важливість законопроекту

13:21, 5 травня 2025
Народна депутатка Ірина Борзова пояснила, що законопроект покликаний розв’язати проблему постійних затримок заробітної плати, що ще більше ускладнилася через війну та нестабільну економічну ситуацію.
Рада зробила крок до захисту працівників від затримки зарплат — у «Слузі народу» пояснили важливість законопроекту
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Як писала «Судово-юридична газета»Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №9510 щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця. Цей проект закону  передбачає пеню для роботодавців за затримку виплати зарплати і надає право працівнику тимчасово припинити роботу у разі затримки.

Народна депутатка від фракції «Слуга Народу» Ірина Борзова зазначила, що документ спрямований на вирішення проблеми хронічної заборгованості по зарплаті, яка загострилася через війну та економічну нестабільність.

«Це надважливий законопроект щодо захисту прав наших працівників, які виконували свою роботу, але не отримали заробітну плату.  І саме даний законопроект зобов'язує державу створити таку державну установу, можливо, гарантійний фонд, який буде виплачувати саме заборгованості по заробітній платі працівникам», - зазначила Борзова. 

Вона підкреслила, що потрібен європейський підхід, зокрема, в Європі працюють державні фонди, які накопичуються за рахунок чи державного бюджету, чи відсотку з єдиного соціального внеску

«І таким чином працівники мають певний захист від держави і отримують кошти. І саме даний законопроект є європейський, він наслідує найкращі практики Європи», - додала депутатка.

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Верховна Рада України законопроект зарплата

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