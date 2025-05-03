Роботодавців зобов’яжуть платити пеню працівнику у разі затримки зарплати більш, ніж на 15 днів – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект Галини Третьякової, який передбачає пеню для роботодавців за затримку виплати зарплати і надає право працівнику тимчасово припинити роботу у разі затримки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 9510 голови комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової щодо посилення захисту вимог працівників щодо виплати заборгованості із заробітної плати, в тому числі у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вона пропонує зобов’язати роботодавців, у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплатити працівникові пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожен день затримки, та виплатити всю суму заборгованості із заробітної плати та суму компенсації відповідно до Закону «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати».

Також пропонується надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів.

Крім того, Третьякова пропонує:

розширити підстави для видання судових наказів, зокрема у разі, якщо заявлено вимогу не лише про стягнення заборгованої заробітної плати, а також нарахованої на день виплати суми компенсації втрати частини заробітної плати та пені у зв’язку з порушенням строків її виплати;

закласти законодавчі підстави для створення гарантійної установи задля задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця;

виплачувати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат працівника за 12 місяців, що передують місяцю, в якому порушено справу про банкрутство чи припинено трудовий договір у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи. При цьому максимальний розмір компенсації не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня відповідного року;

включити до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування періоду, за який виплачено вищезазначену компенсацію заробітної плати, як періоду, за який сплачено єдиний внесок із виплаченої суми компенсації заробітної плати, та врахування такого періоду при обчисленні страхового стажу для призначення пенсій та страхових допомог за рахунок коштів соціального страхування.

Законопроектом передбачається виплата працівнику компенсації у разі неплатоспроможності роботодавця лише для боргів, заявлених в господарському процесі щодо роботодавця, день відкриття провадження у справі про банкрутство якого настав не раніше дня набрання чинності запропонованим законом.

В обгрунтування проекту Третьякова вказує, що за даними Держстату, станом на 1 лютого 2022 заборгованість з виплати заробітної плати 129,5 тисячам працівників активних підприємств становила 3,1 млрд грн, в тому числі:

1,3 млрд грн накопичено на державних підприємствах та 165,9 млн грн. на комунальних підприємствах;

понад 48,5 млн грн утворено за рахунок бюджетних коштів. Працівникам промисловості було заборговано понад 2,2 млрд грн або 72,7% від загальної заборгованості.

Слід зауважити, що у Мінфіні цей проект не підтримали, бо він може призвести до додаткових видатків з держбюджету.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.