Работодателей обяжут платить пеню работнику в случае задержки зарплаты более чем на 15 дней – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада одобрила за основу законопроект Галины Третьяковой, который предусматривает пеню для работодателей за задержку выплаты зарплаты и предоставляет работнику право временно прекратить работу в случае задержки.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9510 главы комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой об усилении защиты требований работников относительно выплаты задолженности по заработной плате, в том числе в случае неплатежеспособности работодателя.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», она предлагает обязать работодателей, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней после окончания месяца, за который осуществляется выплата, уплатить работнику пеню в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не менее учетной ставки Национального банка в расчете на год за каждый день задержки и выплатить всю сумму задолженности по заработной плате и сумму компенсации в соответствии с Законом «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».

Также предлагается предоставить право работнику временно прекратить выполнение работы при задержке выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней.

Кроме того, Третьякова предлагает:

расширить основания для издания судебных приказов, в том случае, если заявлено требование не только о взыскании задолженности по заработной плате, а также начисленной на день выплаты суммы компенсации потери части заработной платы и пени в связи с нарушением сроков ее выплаты;

заложить законодательные основания для создания гарантийного учреждения для удовлетворения денежных требований наемных работников в случае неплатежеспособности работодателя;

выплачивать работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат работника за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором возбуждено дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. При этом максимальный размер компенсации не может превышать 12 минимальных заработных плат на 1 января соответствующего года;

включить в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования периода, за который выплачена вышеуказанная компенсация заработной платы, как периода, за который уплачен единый взнос из выплаченной суммы компенсации заработной платы, и учет такого периода при исчислении страхового стажа для назначения пенсий и страховых пособий за счет средств социального страхования.

Законопроектом предусматривается выплата работнику компенсации в случае неплатежеспособности работодателя только для долгов, заявленных в хозяйственном процессе в отношении работодателя, день открытия производства по делу о банкротстве которого наступил не ранее дня вступления в силу предложенного закона.

В обоснование проекта Третьякова указывает, что по данным Госстата, по состоянию на 1 февраля 2022 г. задолженность по выплате заработной платы 129,5 тысячам работников активных предприятий составила 3,1 млрд грн, в том числе:

1,3 млрд грн накоплено на государственных предприятиях и 165,9 млн. грн. на коммунальных предприятиях;

более 48,5 млн. грн. образовано за счет бюджетных средств. Работникам промышленности было задолжено более 2,2 млрд. грн. или 72,7% от общей задолженности.

Следует отметить, что в Минфине этот проект не поддержали, потому что он может привести к дополнительным расходам из госбюджета.

Автор: Наталя Мамченко

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