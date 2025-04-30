В Польше хакеры атаковали госреестры – невозможно уплатить налоги и зарегистрировать автомобиль

Масштабную кибератаку на государственные реестры удалось отбить, но возможны перебои в сервисах.

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Польша подверглась масштабной кибератаке на систему государственных реестров. Об этом сообщило радио RMF FM со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, государственным службам удалось отразить атаку, однако она вызвала временные сбои в работе некоторых электронных сервисов. В частности, поляки могут сталкиваться с трудностями при уплате налогов, регистрации транспортных средств или пользовании мобильным приложением mObywatel, которое интегрирует государственные услуги.

По данным СМИ, речь идет о DDoS-атаке - тип кибератаки, при котором большое количество устройств одновременно пытается установить соединение с государственной инфраструктурой, фактически перегружая и блокируя ее работу.

Пока не установлено, кто стоит за кибератакой. Расследованием инцидента занимаются специалисты киберполиции и Агентства внутренней безопасности Польши. Власти уверяют, что принимают все необходимые меры для стабилизации ситуации и восстановления полноценного доступа к цифровым сервисам.

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