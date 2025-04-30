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В киевской фотостудии фотограф задушил модель

15:43, 30 апреля 2025
Подозреваемый, как и погибшая – граждане РФ, которые находились в международном розыске.
В киевской фотостудии фотограф задушил модель
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В фотостудии в Святошинском районе Киева, где пара - граждане РФ - арендовала помещение для съемки произошло убийство: 28-летнему мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве 21-летней женщины.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, мужчина и его сожительница-модель остались в студии на ночь после фотосессии, употребляя алкоголь и наркотики. Ночью между ними произошел конфликт, во время которого, по данным следствия, мужчина задушил женщину. Утром тела погибшей и ее сожителя, который находился рядом, обнаружила владелица помещения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Оба - и погибшая, и подозреваемый - являются гражданами РФ, которые находились в международном розыске у себя на родине. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, продолжаются экспертизы и подготовка к судебному разбирательству.

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прокуратура убийство Киев

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